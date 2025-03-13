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Fidan, Şam’da Şara İle Görüşecek

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ÇATIŞMALARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da çeşitli temaslarda bulunmak için bir araya geldi. Bu ziyarette, Bakan Fidan’ın, SDG’nin Suriye yönetiminin kontrolüne girmesinin ardından Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştireceği bildiriliyor.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Görüşme esnasında, devrik Esad Rejimi destekçileri ile hükümet yetkilileri arasında meydana gelen çatışmalara dair konuların da ele alınacağı ifade ediliyor. Bu temasların, bölgedeki gelişmelere dair önemli bilgiler sunacağı düşünülüyor.

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