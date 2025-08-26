Fidan, Suriye’de yeni bir dönem başladı

TOPLANTININ KAPSAMI VE GAZZE MESELESİ

Fidan, Türkiye’nin önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını belirtti. “Gazze’deki artık dayanılmaz boyuta ulaşan açlık nedeniyle konseyi olağanüstü toplantıya çağırdık ve rekor bir katılımla da toplantımızı gerçekleştirdik.” ifadesinde bulundu. Katılımcıların, kapalı oturumda yaptıkları beyanlar ve ikili görüşmelerde ortaya konan konular, İslam ülkelerinin Gazze ve Filistin meselesindeki kararlılığını ve ortak güç birliğini artırma yönünde önemli bir adım teşkil ettiğini vurguladı. Fidan, bu toplantının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu toplantıları öncesinde düzenlenmesinin amaçlandığını hatırlattı.

İSLAM ÜLKELERİNİN TEK SES OLMASI GEREKEN BİR KONUDUR

“Genel Kurul haftasına giderken, İslam ülkelerinin tek ses olarak, tek fikir olarak, tek yumruk olarak Filistin meselesinde pozisyon alması” gerektiğine dikkat çeken Fidan, bu süreçte fikir ayrılıklarının izah edilmesinin önemine de değindi. Fidan, uluslararası toplumun atabileceği adımların ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, “Kapalı oturumda, çok detaylı tartıştığımız ve gerçekten muhtevası yüksek, etkisi de yüksek olacak bir karar kabul edildi.” diyerek alınan kararın hazırlanmasında gösterilen emeği de anlattı.

ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Fidan, geldiği noktayı özetlerken, “Artık sözün bittiği yerdeyiz.” dedi. Filistin ve Gazze konusunun insanlığın sınavının kaybedildiği bir aşamada olduğunu ifade etti. “Bütün dışişleri bakanları bunun farkındalar.” diyen Fidan, uluslararası toplumların daha proaktif olmalarının gerektiğini belirtti. “Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu, devam eden müzakere süreçlerinde bir netice çıkması” olduğunu sözlerine ekledi.

İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR DİPLOMAŞİ

Fidan, İslam dünyasının çoğunluğunun İsrail ile ilişkisi olmadığını belirterek, “Böyle bir denklemin, İslam toplumları için büyük bir anlamı var.” dedi. Ülkelerin, İsrail’i destekleyen diğer ülkelerle olan ilişkilerini kullanarak bir strateji geliştirmesinin önemine değindi. “Bu ilişkilerin bir noktada artık İsrail’i frenleme için kullanılması elzem.” şeklinde konuşarak, katılımcı ülkeler arasında bu konuda fikir birliği olduğunu ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Fidan, toplantı sırasında yapılan ikili görüşmelere de değinerek, Mısır, Irak, Suriye, İran ve Afrika ile önemli konuların ele alındığını belirtti. Gambiya ile olan işbirliği, İran’la devam eden nükleer müzakereler ve güncel durumlar üzerinde özellikle durulduğunu aktaran Fidan, “Mısır ile Gazze’ye yapılacak muhtemel yardımın değerlendirilmesi gerektiğini” vurguladı.

SURİYE’NİN DURUMU VE GÜVENLİK ORTAMI

Fidan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineleyerek, “Suriye’de bir dönem bitti ama daha kolay bir dönem başlamadı.” dedi. Türkiye’nin sorumluluklarının arttığı bir döneme girildiğini belirtti. “Bölge ülkeleriyle birlikte başta İsrail saldırıları karşısında işbirliği yapmalıyız.” açıklamasında bulundu. Siyasi ve güvenlik ortamının tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, Türkiye’nin bu konudaki çabalarının devam edeceğini söyledi.