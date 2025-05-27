Fidan Ve Lavrov Basın Toplantısı Yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Lavrov basın toplantısında “Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlıkları olarak koordinasyon halindeyiz. Rus turistler Türkiye’yi tercih ediyor. Geçtiğimiz sene bir rekor kırıldı. Orman yangınları ile mücadele önemli bir işbirliğimiz olabilir. Uluslararası konulardaki yaklaşımlarımızı teyit ettik. Suriye konusunda temas halindeyiz. Gazze’de olup bitenlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bölgedeki ülkelerle temas halinde olacağız.” ifadelerine yer verdi.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Lavrov’un açıklamalarının ardından “Sayın Lavrov’a teşekkürlerimizi sunuyorum. 1 yıl aradan sonra Moskova’da bulunmaktan memnunum. Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin ile görüştük. Ziyaretim çok boyutlu ilişkilerimizi ele almamızı sağladı. Bugün de Sayın Lavrov ile bölgesel ve ikili ilişkileri küresel sorunları ele alma şansımız oldu. Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgenin istikrarı için her zamankinden daha önemli bir rol oynuyor. Liderlerimiz arasında sağlam bir ilişki var. Bu iletişim, ilişkilerimizi sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor. Rusya ile son derece önemli bağlarımız var. Akkuyu’nun bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. İkili ilişkilerimizi derinleştirme çabasındayız.” şeklinde konuştu.

HİİLEYE HAZIRIZ

Fidan, ayrıca “Sayın Putin bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul’a gönderdi. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Erdoğan’ın tüm taraflara söylediği gibi Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Karadeniz’de güvenliğe verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdim.” dedi.

SURİYE VE KÜRESEL KONULARDA İŞBİRLİĞİ

Suriye ile ilgili de Fidan, “Yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar çok önemli. Cumhurbaşkanımız ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Tüm bu konuları bugün ele alma imkânımız oldu. Suriye halkının refaha kavuşması için çaba harcamaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Fidan, “Dün yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu önemli konuları gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir netice ile sonuçlanması önem kazanmaktadır. Esir takası tamamlandı. Karşılıklı şartların gönderilmesi konusunda da hazırlıklar sürüyor. Sayın Putin ile Akkuyu nükleer santralinin inşası ile ilgili süreçte karşılaşılan aksaklıklar gündeme geldi. Sayın Putin’in bu konuyu ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha görmüş olduk. BOTAŞ ve Gazprom arasında devam eden görüşmeler var. Bu konuda da Putin’in desteğini istedik. Verimli bir görüşme oldu.” ifadelerini kullandı.