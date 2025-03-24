Fidan ve Rubio Caatsa Yaptırımlarını Görüşecek

Reuters’in bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmek için yarın Washington’a gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu görüşme önem taşıyan konuları ele alacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıç, aynı gün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Micheal Waltz ile görüşecek.

GÖRÜŞMEDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

Fidan ve Rubio görüşmesinin temel maddelerinden biri, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımları ve bunun F-35 savaş uçağı projesi üzerindeki etkileri olacak. Türkiye, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle bu yaptırımlarla F-35 projesinden çıkarılmış ve 40 uçaklık sipariş kapsamında üretilen altı F-35’in teslimatı gerçekleşememişti. Bakan Fidan’ın, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için başlatılacak çalışmalara ve Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden değerlendirilmesine dikkat çekeceği ifade ediliyor.

SURİYE’DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görüşmenin bir diğer önemli maddesi de Suriye’deki son gelişmeler olacak. Fidan, SDG altında faaliyet gösteren PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi ve terörle mücadele konularında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayacak. Ayrıca, terör örgütü DAEŞ ile mücadele ve teröristlerin tutulduğu kampların güvenli yönetimi hakkında Türkiye’nin atabileceği adımları gündeme getirecek; eşgüdümlü çalışmanın önemine değinecek.

Bakan Fidan’ın görüşmede Gazze’deki İsrail saldırılarını ve bölgedeki insani durumu da gündeme getirmesi bekleniyor. Bu bağlamda, ABD’den ateşkesin sağlanması ve insani yardımın devamı için İsrail üzerindeki etkisini kullanması yönünde bir beklenti ifade edilecek. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik ABD öncülüğündeki girişimlere Türkiye’nin katkıda bulunmaya istekli olduğu mesajı verilecek.