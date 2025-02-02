Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı İle Buluştu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’DA TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında Katar’da bir dizi temas yapıyor. Bu çerçevede, Fidan başkent Doha’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, her iki bakan ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Bu temaslar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.