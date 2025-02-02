More
Gündem

Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı İle Buluştu

fidan-yunanistan-disisleri-bakani-ile-bulustu

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KATAR’DA TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında Katar’da bir dizi temas yapıyor. Bu çerçevede, Fidan başkent Doha’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, her iki bakan ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Bu temaslar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kadın ve Köpeğine Saldırı Anları Kamerada

Polatlı'da bir kişi, bir kadını zorla araca almak isterken kadının köpeğine de şiddet uyguladı. Olay, çevredekilerin dikkatini çekti.
Gündem

Ege Denizi’nde 400’den Fazla Deprem Yaşandı

AFAD, Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025'ten itibaren 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıkladı. Bilim insanları durumu araştırıyor; halkın sosyal medyadaki yanıltıcı bilgilere güvenmemesi uyarısında bulunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.