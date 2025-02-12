FIFA’dan Teknoloji İçin Büyük Adım

IFAB’DAN YENİ TEKNOLOJİ İLE FUTBOL DÜZENLEMESİ

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile yaptığı görüşmeler sonucunda ilginç bir talepte bulundu. VAR sistemini daha geniş bir şekilde uygulayıp, geliştirmek isteyen IFAB, teknolojinin oyun alanına daha fazla entegre edilmesini istedi ve FIFA’yı bu konuda ikna etti.

VAR İLE YENİ DÜZENLEMELER

Mevcut VAR sisteminin yapısında, ikinci sarı karttan dolayı oyundan atılan oyuncuya VAR tarafından herhangi bir müdahale yapılmıyordu. IFAB, bu durumu değiştirerek VAR’ın bu tür durumlarda devreye girmesi ve uyarılarda bulunması için FIFA ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, VAR’ın köşe vuruşlarıyla ilgili durumlara da dahil olması gerektiği fikri FIFA’ya önerildi ve bu konuda FIFA’nın olumlu sinyaller verdiği belirtildi. 1 Mart’ta Zürih’te gerçekleşecek toplantı öncesi futbol dünyasında bu gelişmeler merakla bekleniyor.

FUTBOLDA YENİ DÖNEMİN GÜNDEME GELİŞİ

IFAB ile FIFA arasındaki bu görüşmelerin ardından futbolseverler, “artık maçlarda hakem olmayacak” yorumlarında bulunmaya başladı. Bu tür açıklamalar, gelecekte futbolun kurallarındaki değişimlerin nasıl olabileceğine dair tartışmalar başlattı.