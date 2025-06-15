Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki mücadeleyle gerçekleşti. Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan yaptığı şut, direği sıyırarak dışarı gitti. Maç başladığı gibi sona erdi ve takımlar turnuvaya birer puanla başladı.

Trezeguet Penaltı Kaçırdı

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile penaltı atışı fırsatını değerlendiremedi. Inter Miami kalecisi Oscar Ustari, gösterdiği performansla maçın oyuncusu olarak seçildi. İlerleyen günlerde Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile karşılaşacak.

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