Gündem

FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

fifa-kulupler-dunya-kupasi-basladi

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki karşılaşma ile start aldı. Maç sırasında Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan yaptığı şut, direğin üzerinden dışarı gitti. Mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, takımlar turnuvaya birer puanla başladı.

PENALTI KAÇIRILDI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında, eski Trabzonspor oyuncusu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari ise maçın en iyi oyuncusu olarak seçildi. İki takım, önümüzdeki günlerde 19 Haziran’da Porto ve Palmeiras ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivil Havacılık Bakanlığı, Uçak İncelemesi

Hindistan'daki uçak kazası sonrası, ülke genelindeki tüm "Boeing 787" uçakları için inceleme süreci başlatıldı.
Gündem

Akaryakıta Yeni Zam Geliyor

Ortadoğu'daki çatışmalar brent petrol fiyatlarını artırırken, benzin ve motorin fiyatlarının yakında zamlanacağı bildiriliyor. İstanbul'da motorin fiyatı 49 TL'ye yaklaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.