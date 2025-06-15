FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki karşılaşma ile start aldı. Maç sırasında Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan yaptığı şut, direğin üzerinden dışarı gitti. Mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, takımlar turnuvaya birer puanla başladı.

PENALTI KAÇIRILDI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında, eski Trabzonspor oyuncusu Trezeguet ile penaltı atışından yararlanamadı. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari ise maçın en iyi oyuncusu olarak seçildi. İki takım, önümüzdeki günlerde 19 Haziran’da Porto ve Palmeiras ile karşılaşacak.