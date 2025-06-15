Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, heyecan verici bir mücadeleyle başladı. Al-Ahly ile Inter Miami karşı karşıya geldi. Maçın sonlarında Lionel Messi’nin 90+6’da sağ çaprazdan çektiği şut, direğin dışından geçerek oyun alanını terk etti. Maç, başladığı gibi 1-1 sonuçlanarak takımların turnuvaya birer puanla başlamasına neden oldu.

PENALTI KAÇIRMA AYIBI

Maçın 43. dakikasında, eski Trabzonsporlu Trezeguet penaltı atışı kullanma şansını değerlendiremedi. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari ise gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi. Takımlar, turnuvanın devamında 19 Haziran’da sırasıyla Porto ve Palmeiras ile mücadele edecek.

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