Fifa Kulüpler Dünya Kupası Başladı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ve Inter Miami arasında oynanan maçla şekil aldı. Karşılaşmada Lionel Messi, maçın son anlarında, 90+6’da sağ çaprazdan kaleye şut çekti ancak top direğin dışından dışarı gitti. Başladığı gibi sona eren bu mücadelede her iki takımda turnuvaya birer puanla aşamalara girdi.

Trezeguet PENALTI KAÇIRDI

Maç içinde önemli anlardan biri, Al-Ahly’nın 43. dakikada eski Trabzonsporlu Trezeguet ile kullanmaya çalıştığı penaltı oldu fakat bu fırsattan yararlanamadı. Karşılaşmanın oyuncusu unvanını Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari aldı. İlerleyen tarihlerde Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile karşılaşırken, Al-Ahly ise Palmeiras ile mücadele edecek.