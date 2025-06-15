Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başladı

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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ile Inter Miami arasındaki maç ile start aldı. Lionel Messi, 90+6. dakikada sağ çaprazdan çektiği şutun direkten dışarı gitmesiyle birlikte maçı tamamladı. Her iki takım da turnuvaya birer puanla başladı.

PENALTI KAÇIRIYOR

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet’nin penaltı atışından faydalanamadı. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari, gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. İki takım, 19 Haziran’da Porto ve Palmeiras ile karşılaşacak.

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