FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ve Inter Miami arasındaki karşılaşma ile start aldı. Maç sırasında Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan çektiği şut direği sıyırarak dışarı gitti. Bu şekilde başlayan maç, takımların turnuvaya birer puanla başlamasıyla sona erdi.

TREZEGUET PENALTIDAN YARARLANAMADI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile bir penaltı kazandı, ancak bu atıştan faydalanamadı. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari ise karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak seçildi. Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile mücadele edecek.