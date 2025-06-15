Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı

fifa-kulupler-dunya-kupasi-basladi

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI BAŞLADI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Al-Ahly ve Inter Miami arasındaki karşılaşma ile start aldı. Maç sırasında Lionel Messi’nin 90+6. dakikada sağ çaprazdan çektiği şut direği sıyırarak dışarı gitti. Bu şekilde başlayan maç, takımların turnuvaya birer puanla başlamasıyla sona erdi.

TREZEGUET PENALTIDAN YARARLANAMADI

Al-Ahly, maçın 43. dakikasında eski Trabzonsporlu Trezeguet ile bir penaltı kazandı, ancak bu atıştan faydalanamadı. Inter Miami’nin kalecisi Oscar Ustari ise karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak seçildi. Inter Miami, 19 Haziran’da Porto ile, Al-Ahly ise Palmeiras ile mücadele edecek.

ÖNEMLİ

Manşet

Arda Güler’in Gol Sevincinin Anlamı

Futbolcu Arda Güler'in gol sevincinin, Liselere Geçiş Sistemi sınavında yer aldığı bir soru dikkat çekti.
Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, İstanbul'a gelerek görüşmeler yapmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.