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“FIFA, Merih Demiral’ı Onurlandırdı.”

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MERİH DEMİRAL’IN ÖNEMLİ BAŞARISI

A Milli futbolcu Merih Demiral, FIFA tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme’a seçilen dünya genelindeki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki yetenekli futbolcu, Türkiye’den bu programa kabul edilen ilk kişi olarak ülkemizi gururlandırıyor.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışındaki yetkinliklerini yükseltmeyi ve futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. Program, katılımcılara çeşitli çevrimiçi eğitimlerle destek verecek ve iki kez FIFA’nın merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Zürih kentinde yüz yüze toplantılara katılma imkanı sunacak.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR PROGRAMDA

FIFA’nın yeni oluşturduğu bu programda Merih Demiral gibi öncü isimlerin yanı sıra David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez ve Jamie Vardy gibi tanınmış futbolcular da katılıyor.

MERİH DEMİRAL’IN AÇIKLAMALARI

Players Executive Programme’a kabul edilmesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Merih Demiral, “FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkânı vermesini son derece değerli buluyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

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