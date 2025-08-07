FIFA, TFF’ye Pankartlar İçin Yaptırım Talep Etti

FIFA’DAN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNA YAZILI GÖNDERİM

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ilettiği bir yazıyla, hakemlerin stadyumlara soktuğu dini ve siyasi içerikli pankartlarla ilgili olarak yaptırım talep etti. Bu yazıyla birlikte, FIFA’nın tüm üye federasyonlara yönelik önemli kararlarının altı çiziliyor.

REKLAMLARDA YASAK GETİRİLDİ

FIFA, hakem formaları, VAR odası ve saha kenarı monitörlerinde kesin olarak tütün, alkol, uyuşturucu, bahis, siyasi, dini veya ayrımcı içerik barındıran reklamların yasaklandığını açıkladı. Bunun yanı sıra, takım sponsorlarıyla bir çıkar çatışması yaşanması durumunda, hakemlerin maç öncesinde VAR ekranları da dahil olmak üzere bu logoları kaldırmalarını talep etti.

HAKEMLERE YETKİ VERİLDİ

FIFA, aynı zamanda hakemlere, stadyumlarda yer alan pankartların siyasi ya da dini içerik taşıyıp taşımadığına karar verme ve bu pankartları kaldırma yetkisi tanıdı. Bu adımlar, futbol içinde tarafsızlık ve eşitlik ilkesinin sürdürülmesini sağlamayı amaçlıyor.