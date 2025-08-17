File Market, BİM’den Ayrıldı!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ TARTIŞMA YARATIYOR

Geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket haline dönüşen File market, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini askıya alarak ve plastik poşet kullanmama kararıyla gündem olmuştu. Şimdi ise aldığı yeni ‘ödeme yöntemi’ kararı ile tekrar tepkilerin odağı oldu.

BANKA KARTI İLE ÖDEME YAPILAMAYACAK

Mobil uygulaması aracılığıyla her gün binlerce online sipariş alan File market, yeni karar ile ‘banka kartı’ ödeme yöntemini devre dışı bıraktı. Kartla ödeme yapmaya çalışan kullanıcılar, ekranlarında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısı ile karşılaşıyor. Bu durum, müşteriler arasında sert tepkilere yol açtı.