File Market’ten Dikkat Çeken Uygulama!

YENİ UYGULAMALARLA GÜNDEME GELEN FILE MARKET

Uzun yıllar boyunca BİM bünyesinde hizmet sunan File Market, geçtiğimiz dönemlerde bağımsız bir şirket olma kararı aldı. Bu değişiklik, market zincirinin “Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün” teması etrafında şekillenen yenilikçi adımlarıyla dikkat çekiyor. Son uygulamaları arasında nakit ödeme seçeneğini kaldırması ve müşterilerine plastik poşet sunmaması gibi dikkat çeken değişiklikler de bulunuyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME İMKANI

File Market, mobil uygulaması üzerinden yaptığı güncellemelerle özellikle ödeme yöntemlerinde köklü değişikliklere gitti. Banka kartı ile yapılan ödemelerin devre dışı bırakıldığı bu yeni sistemde, müşterilere yalnızca kredi kartı ile alışveriş yapma imkanı sunuluyor. Alışveriş sırasında banka kartı ile işlem yapmak isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısına rastlıyor.