“File Market’ten Dikkat Çekici Karar!”

DEĞİŞİKLİKLERLE GÜNDEMDE

Uzun yıllar boyunca BİM bünyesinde faaliyet gösteren File Market, son zamanlarda bağımsız bir şirket olarak devam etme kararı aldı. ‘Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ mottosuyla hizmet veren bu market zinciri, bazı şubelerinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldırdı ve müşterilerine plastik poşet sunmamaya başladı. Ancak bu, marketin uygulamalarındaki değişikliklerin sonu değil.

KREDİ KARTI YENİLİĞİ

File Market, mobil uygulaması üzerinden geçerli olan ödemelerde önemli bir değişiklik yaptı. Artık, banka kartı ile ödeme yapılamıyor. Uygulama üzerinden işlem gerçekleştiren kullanıcılara, “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” şeklinde bir uyarı gösteriliyor. Bu yeni uygulama, müşterilere kredi kartı kullanma zorunluluğu getiriyor.