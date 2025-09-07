Filenin Sultanları, finalde İtalya ile

TARİHİ FİNALDE KARŞILAŞIYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir finale adım atıyor. Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile mücadele ediyor. Bu turnuvada Filenin Sultanları, ilk kez şampiyonluk için sahada olacak. A Milli Takım ile İtalya arasındaki bu önemli karşılaşma saat 15.30’da başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak izlenebilecek.

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, bu aşamada Slovenya’yı da 3-0 ile mağlup ederek çeyrek finale ilerledi. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 ile geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Japonya’yı 3-1’le yenerek, tarihlerinde ilk kez finale adını yazdırdı.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan A Milli Takım, bu yıl itibarıyla her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda ardışık olarak 6’ncı kez boy gösteriyor. Milli takım, 2006 yılında 10. sırada tamamlayarak turnuvaya adım attı. 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.