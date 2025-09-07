Filenin Sultanları, Finalde İtalya’yı Bekliyor!

HİKAYEMİZ TARİH YAZIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir final mücadelesine çıkıyor. Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bu turnuvada, Filenin Sultanları ilk kez şampiyonluk için sahada olacak. A Milli Takım ile İtalya arasındaki heyecan dolu karşılaşma saat 15.30’da başlayacak ve TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TARİHİ YOLCULUĞUMUZUN NOKTASI

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları, bu turda Slovenya’yı 3-0’la mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde ABD’yi 3-1’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Japonya’yı 3-1’lik sonuçla geride bırakarak tarihinin en önemli anına ulaşmayı başardı.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu yıldan itibaren her 4 yılda bir düzenlenen bu büyük organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006 yılında 10. sırayı elde eden milli takım, 2010 yılında 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olmayı başardı. Takım, 2014 yılında 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.