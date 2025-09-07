Filenin Sultanları, İkinci Oldu!

ŞAMPİYONLUK MAÇI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırada yer aldı. Maçın set sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

5. SET SONUCU: TÜRKİYE 8 – İTALYA 15

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 – İTALYA 19

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 24 – İTALYA 26

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 – İTALYA 13

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 23 – İTALYA 25

FİLENİN SULTANLARI’NIN YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, bu turda Slovenya’yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le yenen milliler, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Japonya’yı 3-1 ile geçerek tarihindeki ilk finale yükseldi.