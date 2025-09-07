Gündem

Filenin Sultanları, İkinci Oldu!

ŞAMPİYONLUK MAÇI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırada yer aldı. Maçın set sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

5. SET SONUCU: TÜRKİYE 8 – İTALYA 15
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 – İTALYA 19
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 24 – İTALYA 26
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25 – İTALYA 13
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 23 – İTALYA 25

FİLENİN SULTANLARI’NIN YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, bu turda Slovenya’yı 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le yenen milliler, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Japonya’yı 3-1 ile geçerek tarihindeki ilk finale yükseldi.

ÖNEMLİ

300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

'Asrın felaketi' sonrası başlatılan konut seferberliği devam ediyor. Malatya'da yapılan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.
Terörsüz Türkiye İçin İmralı Önerisi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada iki toplantı gerçekleştirecek. Toplantılarda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek, MHP'nin İmralı heyeti önerisi de değerlendirilecek.

