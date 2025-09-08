Filenin Sultanları İkinci Oldu

FİNAL MAÇI SONUCU

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu. Set sonuçları ise şu şekilde kaydedildi: 5. set sonucu Türkiye: 8, İtalya: 15; 4. set sonucu Türkiye: 25, İtalya: 19; 3. set sonucu Türkiye: 24, İtalya: 26; 2. set sonucu Türkiye: 25, İtalya: 13; 1. set sonucu Türkiye: 23, İtalya: 25.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 ile geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı 3-1 ile geçerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.