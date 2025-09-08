Spor

Filenin Sultanları İkinci Oldu

filenin-sultanlari-ikinci-oldu

FİNAL MAÇI SONUCU

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, 5 set sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu. Set sonuçları ise şu şekilde kaydedildi: 5. set sonucu Türkiye: 8, İtalya: 15; 4. set sonucu Türkiye: 25, İtalya: 19; 3. set sonucu Türkiye: 24, İtalya: 26; 2. set sonucu Türkiye: 25, İtalya: 13; 1. set sonucu Türkiye: 23, İtalya: 25.

FİLENİN SULTANLARI FİNALE NASIL GELDİ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1 ile geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde Japonya’yı 3-1 ile geçerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

ÖNEMLİ

Spor

A Milli Takım, İspanya’ya karşı kaybetti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci karşılaşmasında İspanya'ya karşı farklı bir yenilgi aldı.
Spor

Hidayet Türkoğlu, TRT’yi eleştirdi: “Yayınlar liyakatsiz ellerde.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli maç yayınlarıyla ilgili Ergin Ataman’ın eleştirilerine katılarak, TRT’deki yönetimi liyakatsizlikle suçladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.