Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 Yendi

MAÇ SONUCUNA YENİ GÖZ ATMA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nın ilk maçında İspanya ile karşılaştı. Nakhon Ratchasima’daki Korat Chatchai Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 gibi bir avantajla kazandı. Takım setleri sırasıyla 25-18, 25-20 ve 25-23’lük skorlarla tamamlayarak İspanya’yı mağlup etti.

DENİMLİ İSİMLER TAKIMDA

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosunda deneyimli sporcular yer alıyor. 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında da milli takımda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki turnuvada 5’inci kez sahada bulunuyor. Diğer oyuncular arasında Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylü Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için mücadele ediyor.

GEÇMİŞ BAŞARILAR VE GELECEK HEDEFLER

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk katılım 2006 yılında gerçekleşen Türk milli takımı, şimdiye kadar arka arkaya 6’ncı kez bu organizasyonda boy gösteriyor. 2006’daki turnuvayı 10. sırada tamamlayan takım, 2010 yılında 6. olarak 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle başarılı bir performans sergiledi. 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak turnuvayı tamamladı.

MAÇ PROGRAMI VE RAKİPLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Takımın maç programı ise şöyle:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada