Filenin Sultanları, İspanya’yı 3-0 Yendi

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA İLK MAÇ HEYECANI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da yapılan Dünya Şampiyonası’nın açılış maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima şehrindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-0 gibi bir skorla mağlup etti. Kadro, setleri sırasıyla 25-18, 25-20 ve 25-23 kazanarak İspanya’yı geçmeyi başardı.

MİLLİ TAKIMDA DENeyİMLİ İSİMLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosunda birçok tecrübeli isim bulunuyor. Daha önceki organizasyonlarda 2006, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında takımda yer alan kaptan Eda Erdem Dündar, bu yıl Tayland’da 5’inci kez sahaya çıktı. Diğer oyuncular arasında Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

6. KEZ BOY GÖSTERİYORLAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na 2006 yılında katılan milli takım, bu yıl itibarıyla arka arkaya 6’ıncı kez bu organizasyona katılıyor. 2006 yılında 10. sırayı elde eden A Milli Takım, 2010 yılında 6. sırada tamamladı. 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak organizasyonu bitirdi.

MAÇ KADROSU VE PROGRAMI

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek olan milli takımın kadrosunda şu voleybolcular yer alıyor: Pasörler Cansu Özbay, Elif Şahin; Pasör çaprazı Melissa Vargas; Smaçörler Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın; Orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal; Liberolar Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın.

Milli takımın maç programı ise şöyle:

23 Ağustos Cumartesi: TSİ 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba: TSİ 12.00 Türkiye-Kanada