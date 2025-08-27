Filenin Sultanları, Kanada’yı yendi!

DAHA ÖNCEKİ MAÇTAKİ BAŞARI

Tayland’da organize edilen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, Filenin Sultanları olarak bilinen kadın voleybol takımı, Kanada ile karşı karşıya geldi. Nakhon Ratchasima şehrindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen bu heyecan dolu mücadelede temsilcimiz, güçlü bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bu zafer, Türkiye’yi son 16 turuna lider olarak taşıdı.

SET SONUÇLARI

Maçın set sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

1. Set sonucu: 25-21,

2. Set sonucu: 27-25,

3. Set sonucu: 25-21.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, turnuvada gösterdiği üstün performansta önemli bir adım atmış oldu.