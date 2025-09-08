Filenin Sultanları Kutlaması İptal Edildi

MİLLİ TAKIM GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 yenilerek gümüş madalya elde etti. Bu başarı sonrası, milli takım için bir kutlama etkinliği planlanıyordu. Ancak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kutlamaların iptal olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, “Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği İstanbul Valiliği’nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

CHP’DEN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÇAĞRISI

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etti ve Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. Bunun ardından Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, partinin İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atandı. Görev kabul eden Tekin, 8 Eylül Pazartesi saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planladığını duyurdu. CHP, bugün saat 23:00’te tüm İstanbulluları İstanbul İl Başkanlığı’na çağırdı. CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın açıklamasında ise “Saraçhane ruhuyla direnecek; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” ifadesi yer aldı. İstanbul Valiliği ise Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 7 Eylül saat 20:00’den 10 Eylül 23:59’a kadar gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.