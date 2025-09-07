Filenin Sultanları’nın Final Günü

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ TARİHİ FİNALSİNE HAZIR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir finale çıkıyor. Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bu turnuvada ilk kez şampiyonluk için sahada olacak olan A Milli Takım, İtalya ile oynayacağı maçı saat 15.30’da başlayacak ve canlı yayın TRT 1’den yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI SÜPER PERFORMANS SERGİLEDİ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Ardından Slovenya’yı 3-0’la mağlup etti. Milliler çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le geçerek yarı finale ulaştı. Yarı finalde Japonya’yı da 3-1’le geçerek, tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010 yılında 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.