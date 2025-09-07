Gündem

Filenin Sultanları’nın Final Günü

filenin-sultanlari-nin-final-gunu

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ TARİHİ FİNALSİNE HAZIR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi bir finale çıkıyor. Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bu turnuvada ilk kez şampiyonluk için sahada olacak olan A Milli Takım, İtalya ile oynayacağı maçı saat 15.30’da başlayacak ve canlı yayın TRT 1’den yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI SÜPER PERFORMANS SERGİLEDİ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi. Ardından Slovenya’yı 3-0’la mağlup etti. Milliler çeyrek finalde ise ABD’yi 3-1’le geçerek yarı finale ulaştı. Yarı finalde Japonya’yı da 3-1’le geçerek, tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösteriyor. 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010 yılında 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak organizasyonu tamamladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şükrü Sözen Gözaltına Alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yürütülen bir soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.
Gündem

İstanbul Valiliği, Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı gün için güvenlik önlemlerini açıkladı; 808 noktada 1496 ekip ve 3151 personel görev alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.