Filenin Sultanları’nın Final Rakibi İtalya

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ GURUR DUYURUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sergilediği olağanüstü performansla tüm Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Yarı finalde güçlü rakibi Japonya’yı mağlup eden Filenin Sultanları, bu önemli mücadeleden başarılı ayrılmasının ardından finalde şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

RAKİP BELLİ OLDU

Filenin Sultanları’nın 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki rakibi İtalya oldu! İtalya, diğer yarı final mücadelesinde Brezilya’yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde İtalya ile karşılaşma fırsatı buldu.

DEV FİNAL BUGÜN

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30’da gerçekleştirecek.