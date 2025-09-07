Spor

Filenin Sultanları’nın Rakibi İtalya Oldu

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ GURURLANDIRIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sergilediği olağanüstü performans ile tüm Türkiye’yi gururlandırıyor. Yarı finalde karşılaştığı güçlü rakibi Japonya’yı yenerek bu önemli mücadeleden başarıyla ayrılan Filenin Sultanları, şimdi şampiyonluk için finalde mücadele edecek.

RAKİP BELİRLENDİ

Filenin Sultanları’nın 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki rakibi İtalya oldu. İtalya, diğer yarı final karşılaşmasında Brezilya’yı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

DEV FİNAL BUGÜN

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30’da gerçekleştirilecek.

