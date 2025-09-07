Filenin Sultanları’nın Rakibi İtalya Oldu

A MİLLİ TAKIMIMIZ ZİRVEDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki etkileyici performansıyla Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor. Güçlü rakibi Japonya’yı yarı finalde yenerek finale yükselen Filenin Sultanları, bu kritik mücadeleden başarıyla ayrıldı ve şampiyonluk için mücadele edecek.

RİBAUNT İTALYA’DA

Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi İtalya oldu! İtalya, yarı finalde Brezilya’yı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile büyük bir karşılaşmaya çıkacak.

BÜYÜK FİNAL GÜNDE

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü, Türkiye saati ile 15:30’da oynanacak. Bu önemli karşılaşma, voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.