Filenin Sultanları Slovenya ile Eşleşti!

KANADA’YI DEVİRDİLER

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 yenerek grup etabını zirvede tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşma saat 12.00’de başladı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.

E GRUBU’NU LİDER TAMAMLADILAR

Filenin Sultanları, İspanya ve Bulgaristan’ı da yenerek E Grubu’nu namağlup lider olarak bitirdi. Bu sonuçla son 16 turunda Slovenya ile eşleşme şansı elde etti. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 16 takım, üst tura yükselebilecek. Son 16’da grup liderleri ve ikinci olan takımlar çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

UYGUN KADRO YER ALDI

Milli takım kadrosu, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın’dan oluştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan Türkiye, o tarihten bu yana kesintisiz şekilde altı turnuvada yer aldı. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı elde eden milliler, en iyi derecesini 2010’da 6’ncılık ile yaşamıştı. Sonraki yıllarda ise 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci sırada yer alan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere doğru koşuyor.