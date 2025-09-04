Spor

Filenin Sultanları, Yarı Finalde Japonya

filenin-sultanlari-yari-finalde-japonya

ŞAMPİYONADA BAŞLANGIÇ VE İLK SET

Tayland’ın Bangkok kentinde 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Filenin Sultanları, ABD’ye karşı oynadığı maça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk seti 25-14’lük net bir skorla kazanmayı başardı.

İKİNCİ SETTE SORUN YAŞANDI

Ancak milliler, ikinci sette üstünlük sağlayamadı ve bu seti 22-25 kaybetti. Üçüncü sette, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumlarıyla yeniden kontrolü ele almayı başardı ve bu seti 25-14 kazanarak öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTE ZAFER PERÇİNLENDİ

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkısıyla performansını sürdüren ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 kazanarak maçı 3-1’lik skorla tamamladı ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALE YOLCULUK

Bu tarihi zaferin ardından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine çıkacak. Bu önemli karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÖNEMLİ

Gündem

21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'inin tutuklandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.
Ekonomi

Yeni Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci aşamasını başlatarak finans ve teknoloji şirketlerinden projeye katılım talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.