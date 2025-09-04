Filenin Sultanları Yarı Finalde Japonya ile

İLK SETTE ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Tayland’ın Bangkok kentine ev sahipliği yapan 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler, maçın ilk setini 25-14’lük net bir skorla kazanarak etkili bir başlangıç yaptı.

İkinci sette üstünlüğünü koruyamayan milliler, bu seti 22-25 kaybederek zorlu bir mücadele yaşadı. Ancak, üçüncü sette Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumlarıyla oyunun kontrolünü yeniden sağladı ve bu seti 25-14 kazandı.

DÖRDÜNCÜ SETTE ZAFER İÇİN SAVAŞ

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkısıyla maçtaki kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, bu seti 25-23 kazanarak maçı 3-1’lik skorla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE JAPONYA İLE KARŞILAŞMA

Bu tarihi zaferin ardından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine çıkacak. Bu önemli karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.