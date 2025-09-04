Filenin Sultanları Yarı Finalde Japonya’yla

İLK SETTE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Sultanları, ABD ile karşılaştı. Takım, maça oldukça etkili başlayarak ilk seti 25-14 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

Ancak milliler, ikinci sette üstünlüğünü sürdüremedi ve bu bölümü 22-25’lik skorla kaybetti. Üçüncü sete geldiğimizde, takımın yıldızları Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumlarıyla yeniden sahada üstünlük sağladı. Bu seti de 25-14’lük bir skorla tamamlayarak öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTEKİ KAZANÇ

Dördüncü sete hızlı bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkılarıyla maçı kontrol altında tuttu. Seti 25-23 kazanarak mücadeleyi 3-1’lik sonuçla tamamladı ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL MAÇI

Bu önemli galibiyetin ardından, Filenin Sultanları cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine çıkma fırsatı buldu. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.