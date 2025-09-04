Filenin Sultanları Yarı Finalde Japonya’yla

GELECEK TURNUVANIN İLK AŞAMASI

Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda, Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmasında ABD ile mücadele etti. Milliler, maça etkili bir başlangıç yaparak ilk seti 25-14’lük skorla kazandı.

İkinci sette, üstünlüğünü koruyamayan milliler bu bölümü 22-25 kaybederek zor anlar yaşadı. Ancak üçüncü sette Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumlarıyla maça yeniden dönüş yaptı ve bu seti 25-14’lük skorla kazanarak öne geçti.

KONTROLÜ ELDE TUTAN TAKIM

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkılarıyla kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 kazanarak maçı 3-1’lik skorla tamamladı ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE JAPONYA İLE MÜCADELE

Bu tarihi galibiyetin arından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine çıkacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.