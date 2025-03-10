Filistin’den İsrail’e Sert Kınama

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde elektriği kesme ve yardım girişlerini engelleme kararı hakkında sert mülahazelerde bulundu. Yapılan açıklamada, “İsrail Enerji Bakanlığının Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini kesme kararını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu adım, Gazze’deki soykırım, tehcir ve insani felaketi derinleştirmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ

Açıklamada, İsrail’in insani yardımların 2 milyondan fazla Filistinliye ulaşmasını engellemeye devam ettiğine dikkat çekildi. Gazze’de, “etnik temizliğin en vahşi şekillerinin” uygulandığı belirtilirken, Bakanlık, Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kamplarını da kapsayan Batı Şeria’nın kuzeyinde, İsrail güçleri tarafından uygulanan “sistematik yıkım, tehcir ve ilhak” suçlarını kınadı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ

Açıklamada, uluslararası çifte standartların ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasının, İsrail’i yasa dışı eylemlerini artırmaya teşvik ettiğini vurgulandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Filistin halkına acil koruma sağlanması ve insani yardım ulaşması için harekete geçmeye davet etti.

HATALARA YANIT

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının tamamlanmasının ardından, 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı duyurmuştu. Aynı zamanda İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını da açıkladı.