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Filistin’den İsrail’e Sert Kınama Geldi

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FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde elektriği kesme kararı ile yardım girişlerini engellemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada, “İsrail Enerji Bakanlığının Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini kesme kararını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu adım, Gazze’deki soykırım, tehcir ve insani felaketi derinleştiriyor.” denildi.

SİSTEMATİK YIKIM SUÇLARI

Açıklamada ayrıca, İsrail’in 2 milyondan fazla Filistinliye insani yardımların ulaşmasını engellediği hatırlatılarak, Gazze’de “etnik temizliğin en vahşi şekillerinin” uygulandığı vurgulandı. Bakanlık, Batı Şeria’nın kuzeyinde Cenin ve Tulkerim kentleri ile mülteci kampları başta olmak üzere, İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen “sistematik yıkım, tehcir ve ilhak” suçlarını da kınadı.

Yapılan açıklamada, uluslararası çifte standartların ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmamasının İsrail’i yasa dışı eylemlerini artırmaya teşvik ettiğine dikkat çekildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Filistin halkına acil koruma sağlanması, insani yardım ulaştırılması ve İsrail hükümetinin işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması için harekete geçmeye çağırdı.

İNSANİ YARDIMLARIN DURDURULMASI

Son olarak, İsrail’in Hamas’la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının sona ermesiyle 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldığı ifade edildi. Bunun üzerine İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

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