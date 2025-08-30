Filistin Vizesi İptali, BM Tehdidi!

VİZE İPTALLERİ VE FİLİSTİN HEYETİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu karar, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmayı planlayan Filistin heyetinin katılımını fiilen engellemiş oldu.

ABD’DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep eden bu kişilerin, barış sürecine zarar verdiğini savundu. Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, alınan kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğuna vurgu yapılırken, ABD’ye bu kararından geri dönmesi için çağrıda bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE TANINMA GÜNDEMİ

Bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Fransa da dahil olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce belirtmişti. Ancak son gelişmeler, bu katılımın artık mümkün görünmediğini gösteriyor.