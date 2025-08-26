Filistinlilere, Gıda Yardımı Yapıldı

GAZZE’DE AÇLIKLA MÜCADELE ARTARAK DEVAM EDİYOR

Gazze, gıda yardımlarının girişine izin vermeyen İsrail saldırıları altında açlıkla zorlu bir mücadele veriyor. Saldırılar sürerken, bölgedeki insani durum da giderek kötüleşiyor.

SON SALGINDA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBEDENLER ARTMIŞTIR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlıktan nasıl hayatını kaybedenlere dair son bilgileri aktardı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Yoğun saldırılar ve ablukalar altında yaşamaya çalışan Gazze Şeridi’ndeki açlığın boyutu vurgulandı.

GIDA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 303’e yükseldi. Bu sayı, 117’sinin çocuk olduğu vurgulandı. Gazze Şeridi’nde giderek derinleşen insani krizin etkileri, Filistinlilerin günlük yaşamını ciddi biçimde olumsuz etkilemeye devam ediyor.

FİLİSTİNLİLER YEMEK İÇİN UZUN KUYRUKLARDA BEKLİYOR

Gazze’deki gıda kıtlığı sebebiyle açlıkla mücadele eden Filistinliler, bir tencere yemek alabilmek için sıcağa rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor. Gazze kentinde bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımında, çok sayıda Filistinli toplanarak yoğun bir kalabalık oluşturdu.