Filistinlilere, Yemek Dağıtıldı

GAZZE’DE AÇLIK SORUNU KÜTLESEL BOYUTLARA ULAŞTI

Gazze, açlıkla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını durdurmazken, gıda yardımlarının ulaşımına da engel oluyor.

AÇLIKTAN KAYBEDİLEN HAYATLARIN SAYISI ARTIYOR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, açlık sebebiyle hayatını kaybedenlere ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İsrail’in yoğun saldırılarının ve ablukasının etkisiyle bölgedeki açlığın can almaya devam ettiği ifade edildi. Son 24 saat içerisinde, 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

GIDA KRİZİ DERİNLENİYOR

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 117’si çocuk olmak üzere toplam 303’e ulaştığı kaydedildi. İsrail saldırıları ve insani krizin derinleşmesi, bölgedeki gıda kıtlığını daha da arttırıyor.

FİLİSTİNLİLER YEMEK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Filistinliler, gıda kıtlığı nedeniyle zorlu şartlar altında hayatta kalmaya devam ediyor. Açlıkla mücadele edenler, tek bir tencere yemek almak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze kentinde bulunan bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında, topluluk büyük bir yoğunluk oluşturdu.