Filiz Akın Hayatını Kaybetti

YEŞİLÇAM’IN BÜYÜK KAYBI
Yeşilçam, önemli bir kayıp daha yaşadı. 82 yaşındaki ünlü sanatçı Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ölüm haberini resmi X hesabından Sağlık Bakanlığı duyurdu. Filiz Akın, Yeşilçam’ın dördüncüsü olarak bilinen “dört yapraklı yonca” içinde önemli bir yere sahipti ve son günlerde zatürre tedavisi alıyordu.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Akın’ın vefatına dair yaptığı açıklamada, “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
UNUTULMAZ FİLM PROPAGANDALARI
Filiz Akın, kariyeri boyunca toplam 117 filmde rol aldı. Kendisinin en çok etkilendiği yapımlar arasında “Ankara Ekspresi,” “Umutsuzlar” ve “Utanç” gibi filmler bulunuyor. Bir röportajında “Kraliçeden yankesiciye, cambazdan balerine, şarkıcıdan karateciye kadar çok farklı tipleri oynadığım için hiçbir rolde aklım kalmadı.” şeklinde konuşmuştu.
MERYL STREEP HAYRANIYDI
Meryl Streep, Akın’ın hayranlık duyduğu en önemli oyuncu olarak öne çıkıyor. Akın, “Bir tek onun ‘Devil Wears Prada’; bir de Diane Keaton’un Jack Nickholson ile bir filmi vardır ‘Aşkta Her Şey Mümkün’. Bu rollere imrenmişliğim vardır o kadar.” diyerek hayranlık duyduğu yapımları paylaştı.
FİLİZ AKIN’IN HAYATI VE KİMYASI
Filiz Akın, 2 Ocak 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Türk sinemasının “asil, modern, kentli ve zarif yüzü” olarak tanınan Akın, “beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı” sıfatlarıyla hatırlanıyor. İlk yıllarında şımarık zengin kız rollerini canlandıran Akın, daha sonrasında masum ve fedakar karakterleri başarıyla canlandırdı. “Gurbet Kuşları,” “Kader,” “Ankara Ekspresi,” “Umutsuzlar,” “Utanç,” “Acı Hayat” ve “Memleketim” gibi önemli filmler, onun en beğenilen yapımları arasında bulunuyor.
Akın, “Ankara Ekspresi” filmindeki “Hilda” karakteriyle 1971’de kariyerinin tek Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı ve 2000 yılından sonra da birçok onur ödülüne layık görüldü. Ayrıca, sinema kariyerinde “Türk sinemasının en iyi giyinen oyuncusu” unvanına da sahipti.
FİLİZ AKIN’IN FİLMOGRAFYASI
Filiz Akın’ın filmleri arasında:
1962: Akasyalar Açarken
1962: Şehvet Uçurumları
1962: Battı Balık
1962: Sahte Nikâh
1962: Aşk Merdiveni
…
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1971: İki Esir
1972: Utanç
…
1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
2011: Gün Akşam Oldu
Bu başlıca yapımları, Filiz Akın’ın sinema tarihindeki izini göstermektedir.