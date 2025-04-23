Finale Yükseldik, Heyecan Var

MAÇIN ANALİZİ VE HEDEFLER

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çeyrek final ve yarı final performanslarını değerlendirerek, “Hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi” dedi. Buruk, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu da belirtti.

FİNAL HEYECANI

Buruk, finalde yaşayacakları heyecanı vurgulayarak, “En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız” ifadelerini kullandı. Özellikle son lig maçları ve Fenerbahçe karşılaşmalarının önemine değinen Buruk, “Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Takımın oyun performansına dair de değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, “Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde rakibimize az pozisyon verdik. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik” diyerek kaçırdıkları pozisyonların daha büyük bir galibiyet getirebileceğini düşündüğünü belirtti.

KUPA HEDEFİ

Şampiyonluk yarışı hakkında da açıklama yapan Buruk, “Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var” şeklinde konuştu. Gelecek maçlara ilişkin konsantrasyonun önemli olduğunu vurgulayarak, “Çok ciddi olmamız gerekiyor” dedi.

RAKİPLERİ BEKLEME

Galatasaray’ın hedefinin bir kupa daha kazanmak olduğunu kaydeden Buruk, “İnşallah Galatasaray’ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur” sözlerini sarf etti. Konyaspor’un oyununu doğru analiz ettiklerini belirten Buruk, “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık” diyerek galibiyetin değerine dikkat çekti.

Yeni tesisin takımın motivasyonu üzerindeki etkisini anlatan Buruk, “Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor” dedi. Performanslarının yükseldiğini belirten Buruk, “Doğru zamanda yükseldik” ifadesini kullandı ve Türkiye Kupası’nda finale yükselmenin yanı sıra ligdeki avantajlarını sürdüreceklerini vurguladı.