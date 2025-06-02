Ekonomi

Finans Uzmanından Altın Uyarısı: Fiyatlar Düşebilir

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ALTIN FİYATLARINDAKİ DİNAMİKLER YATIRIMCILARI BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların alım yapıp yapmama konusunda belirsizlik yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda, Finans Uzmanı İslam Memiş’in dikkat çeken değerlendirmeleri öne çıkıyor.

KİLİT DÖNEM BAŞLADI

Memiş, ons ve gram altına dair görüşlerini paylaştı. Uzun bir süredir altın fiyatlarında gözlemlenen durağan seyir hakkında konuşan Memiş, mevcut piyasa dinlenme modunun sürdüğünü ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını ifade ederek, “Gelgitler yaşıyor” ifadesini kullandı. Yatırımcılara şimdilik izleme pozisyonunu korumalarını önerdi.

GRAM ALTINDA DİKKATLİ GÖZLEMLER GEREKİYOR

Gram altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurban Bayramı öncesinde TL bazlı hareketlilik bekleyen Memiş, bu süreçte altın bozumlarında makas aralığının açılabileceğini ve fiyatların düşük kalabileceği öngörüsünde bulundu. Gram altının 4 bin 100 TL altına düşmesini beklediğini dile getiren Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, fiyatlardaki olası düşüşlerin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

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