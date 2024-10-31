“Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti”

BIST100 DÜŞÜŞLE KAPANDI

BIST100, yüzde 1,58 oranında bir düşüşle 142,67 puan gerileyerek 8.863,88 seviyesinden günü tamamladı. İşlem hacmi ise 66,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Gün içerisinde finans ve borsa piyasalarını doğrudan etkileyen önemli gelişmeler yaşandı.

ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 2025 yıl bütçesinin sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refahı önceliklendirdiğini ifade etti. Yılmaz, “2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 20’nin altına düşmesini hedefliyoruz.” dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri, bir haftada 232 milyon dolar artışla birlikte 60 milyar 890 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta ise rezervler 60 milyar 658 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, dezenflasyon sürecinin etkisiyle enflasyon beklentilerinde iyileşme olduğunu ifade etti. Şimşek, toplumun her kesiminde 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin olumlu yönde geliştiğini belirtti.

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, Eylül ayında bir önceki aya göre 2,7 milyar dolar düşüş gösterdi.

EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Euro Bölgesi’nde Ekim ayı enflasyonu, beklenenin üzerinde hızlandı. Euro para birimini kullanan 20 ülkede enflasyon, Eylül ayında yüzde 1,7 iken, Ekim ayında yüzde 2,0’ye yükseldi ve yüzde 1,9 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda ise yüzde 0,3’lük bir artış kaydedildi.

HİZMET ÜFE’DE DÜŞÜŞ

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) eylül ayında aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 56,85 artış gösterdi.