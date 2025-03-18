Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu

GAZİANTEP’TEN KAÇIŞ PLANI

Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan ve 25 ayrı suç kaydı bulunan M.C.K. (44), yurt dışına kaçmayı amaçlayarak Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne yöneldi. Şüpheli, yüksek kesimlerdeki dağlık alandan Gürcistan’a geçmeyi düşünüyordu. Ancak, karla kaplı dağda kaybolduğunu anlayınca panikledi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

DAĞLIK ALANDA ARAMA OPERASYONU

Acil yardım çağrısının ardından, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızlıca harekete geçti. Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) aracılığıyla şüphelinin yerini tespit ettiler. Bu bilgi üzerine ekipler, 3 saat süren zorlu bir yaya arama gerçekleştirdi. Dağlık alanda yapılan arama sonuç verdi ve şüpheli askeri yasak bir bölge içinde bulundu. Ekipler tarafından yakalandı.

YARGIYA TESLİM EDİLDİ

M.C.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Artvin Cezaevi’ne gönderilen M.C.K.’nın yurt dışına kaçma girişimleri son bulmuş oldu ve süreç adaletin önüne taşındı.