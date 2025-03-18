Firari, Gürcistan’a Kaçarken Yakalandı

GAZİANTEP’TEN YURT DIŞINA KAÇMA PLANLARI
Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan ve 25 farklı suç kaydı bulunan M.C.K. (44), yurt dışına kaçmak amacıyla Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Çamurlu köyüne geldi. Şüpheli, dağlık alandan Gürcistan’a geçmeyi hedefliyordu. Ancak, karlı dağda kaybolduğunu anlayınca panikleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.
AÇILAN YARDIM ÇAĞRISI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Acil yardım çağrısının ardından, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla devreye girdi. Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi (JCAS) kullanılarak şüphelinin konumu tespit edildi. Bu bilgiden sonra, ekipler 3 saat süren zorlu bir yaya aramasına başladı. Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli askeri yasak bölgede bulundu ve yakalandı.
M.C.K. TUTUKLANDI
Yakalanan M.C.K., sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklanan şüpheli, Artvin Cezaevi’ne gönderildi. Yurt dışına kaçma girişimi sona eren M.C.K., adalet önünde hesap vermiş oldu.