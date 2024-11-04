“Fırat Çelik Aşk İddiasını Yalanladı”

AİLE VE İŞLERİN YOĞUNLUĞU

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve heykeltraş Emre Yusufi, beş yıllık ilişkilerini geçen hafta sonlandırmayı tercih ederek yollarını ayırmıştı. Ayrılıkla ilgili Emre Yusufi, “Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim” şeklinde konuştu.

SAĞDUYULU BİR AYRILIK

Rol aldığı ‘Gelin Takımı’ adlı film galasında neşesiyle dikkat çeken Şahinkaya, “Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya… Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak… Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü…” dedi. Bu açıklaması medyada geniş yer buldu.

AŞK İDDİALARI VE YALANLAMA

Nilperi Şahinkaya’nın ‘Gelin Takımı’ndaki rol arkadaşı Fırat Çelik ile aşk yaşadığı yönünde iddialar oluştu. Önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülenen Çelik, bu konuyla ilgili “Arkadaşlar kim böyle bir haber yaptı. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan” ifadelerini kullandı.