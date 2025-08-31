Fırtına Denizde 6 Kişi Kurtarıldı

Gündem

ALABORAYA UĞRAYAN TEKNE

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına sonucunda bir tekne alabora oldu. Olay, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında, içerisinde 6 kişinin bulunduğu teknede gerçekleşti. Teknenin alabora olmasıyla, denizdeki çığlıklar çevrede bulunan diğer tekne içerisindekilerin dikkatini çekti.

KURTARMA OPERASYONU

Hızla bölgeye yönelen diğer teknedekiler, denizdeki 6 kişinin çırpınışlarını görünce hemen müdahale etti. Kurtarma operasyonu kısa sürede gerçekleştirildi ve 6 kişi başarılı bir şekilde başka bir tekneye alındı. Sonrasında, bu kişiler karaya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili detayların belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

