Fırtına, İstanbul’da E-5’i Kapatıyor

İSTANBUL’DA FIRTINA NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda aksamalara yol açtı. Olay, saat 09.50 sıralarında, E-5 Karayolu Büyükçekmece bölgesinde, Beylikdüzü yönünde yaşandı.

Aydınlatma Direği Devrildi

Gelen verilere göre, refüjde yer alan aydınlatma direklerinden biri, şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattı. Durumu gören sürücüler, hemen ekiplere haber vererek durumu bildirdi. Ekiplere ait olan çalışmalar nedeniyle, aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Trafik Akışı Yan Yoldan Sağlanıyor

Direğin kaldırılması için yapılan çalışmalar nedeniyle, trafik akışı yan yoldan devam ediyor. Direk kaldırıldıktan sonra, ana yolun trafiğe yeniden açılacağı bilgisi verildi.