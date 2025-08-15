Gündem

Fırtına, İstanbul’da E-5’i Kapatıyor

firtina-istanbul-da-e-5-i-kapatiyor

İSTANBUL’DA FIRTINA NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda aksamalara yol açtı. Olay, saat 09.50 sıralarında, E-5 Karayolu Büyükçekmece bölgesinde, Beylikdüzü yönünde yaşandı.

Aydınlatma Direği Devrildi

Gelen verilere göre, refüjde yer alan aydınlatma direklerinden biri, şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattı. Durumu gören sürücüler, hemen ekiplere haber vererek durumu bildirdi. Ekiplere ait olan çalışmalar nedeniyle, aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Trafik Akışı Yan Yoldan Sağlanıyor

Direğin kaldırılması için yapılan çalışmalar nedeniyle, trafik akışı yan yoldan devam ediyor. Direk kaldırıldıktan sonra, ana yolun trafiğe yeniden açılacağı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Açlık Gazze’yi İnsani Çöküşe Sürüklemekte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Jazeera'da yayımlanan makalede İsrail'in Gazze saldırılarını eleştirdi ve açlığın bölgeyi insani çöküşle yüz yüze bıraktığını vurguladı.
Gündem

Beyoğlu Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Gerçekleşti

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 42 kişi, arasında Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu, gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.