Fırtına Nedeniyle E-5 Kapandı

İSTANBUL’DA FIRTINA VE DEVRİLEN DİREK

İstanbul’da meydana gelen fırtına sonucunda bir aydınlatma direği devrildi ve E-5 Karayolu’nu kapattı. Olay, saat 09.50 sıralarında Büyükçekmece bölgesinde Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direklerinden biri yan yattı.

TRAFAFİK KAPATILDI

Direğin devrildiğini gören araç sürücüleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Ekiplerin olaya müdahale etmesi nedeniyle aydınlatma direğinin yer aldığı yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlandığı bildirildi. Direğin kaldırılmasının ardından, yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.