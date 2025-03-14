Fıstık Üretiminde Tarihi Rekor Kırıldı!

FISTIK ÜRETİMİ YÜKSELİYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, fıstık tarımında önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz sezon bölgede en yüksek üretim seviyelerine ulaşılarak 383 bin ton fıstık elde edildi. Çiftçisine sağladığı yüksek ekonomik getiri sayesinde üreticiler arasında büyük ilgi gören fıstık, özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep gibi iller başta olmak üzere Türkiye’nin 22 kentinde yetiştiriliyor.

TRADİSYONEL LEZZETLERDE ÖNEMLİ YER

Fıstık, çerez olarak tüketilmesinin yanı sıra tatlılardan yemeklere kadar Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Bu nedenle fıstık, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da ilgi görüyor.

ARTAN AĞAÇ SAYISI VE ÜRETİM VERİMİ

Fıstık üretiminde yıllar içinde değişiklikler olsa da artan ağaç sayısı, üretim miktarlarını olumlu etkilemiş durumda. Türkiye’de 2004 yılında 30 bin ton, 2006 yılında 110 bin ton ve 2012 yılında ise 150 bin ton fıstık üretimi gerçekleştirilmişken, 2016 yılında bu rakam 170 bin tona, 2018 yılında 240 bin tona ve 2020 yılında 296 bin 376 tona kadar yükselmiş. 2023 yılında ise 176 bin ton fıstık üretimi yapıldı. 2024 yılı itibarıyla fıstık üretimi, bir önceki yılın rakamını yüzde 117,6 aşarak 383 bin ton oldu ve bu durum, fıstık üretiminde en yüksek seviyeye ulaşılması anlamına geliyor.

TÜRKİYE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, Türkiye’nin dünya fıstık üretiminde önemli bir yer edindiğini belirtiyor. Türkiye genelinde yetiştirilen 87 milyon 100 bin fıstık ağacından 31 milyon 931 bininin Şanlıurfa’da bulunduğunu ifade eden Akbaş, “2024 yılı fıstık üretiminde 25 yılın zirve rakamı olan 383 bin tonu yakaladık. Bu müthiş bir başarıydı, bu Türkiye’deki bütün üreticilerin başarısıydı. Ancak Şanlıurfa daha da başarılıydı, 179 bin ton tek başına üretim gerçekleştirdi.” diye ekliyor.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

Faruk Akbaş, 2024 yılında Türkiye’den 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 229 milyon 777 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayarak, artan fıstık ihracatının 2025 yılında da devam edeceğini ifade ediyor. Bu durum, Türkiye’nin fıstık sektöründeki uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyelini gösteriyor.